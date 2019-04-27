CHP'li Toprak: Kılıçdaroğlu'na saldırı iki saat içinde planlandı

Yol TV’de Düzlem Programı’na konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı organizasyonunun CHP’nin şehit cenazesine gideceğini Ankara Koruma Şube’ye bildirdiği andan sonra iki saat içinde planlandığını iddia etti.





YOL TV’de yayınlanan ve Ali Kemal Erdem’in sunduğu Düzlem Programı’na konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Çubuk’ta bir şehit cenazesi sırasında düzenlenen saldırıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Bana haber verseydi gitmeyin derdim” ve “Cenazeye gideceklerine dair beni aramadılar” sözlerini “O zaman o koltukta niye oturuyorsun” diyerek eleştiren Toprak sözlerini söyle sürdürdü:



“KILIÇDAROĞLU’NA SALDIRIDA KRİTİK SAAT 10.03”



“Koruma müdürümüz oraya gidileceğini saat 10.03’te Ankara Koruma Şube’ye bildiriyor ve gerekli önlemlerin alınmasını istiyor. Burada vahim bir olay var. Vahim olay şu. Bu bir organizasyon. Bu organizasyon saat 10.03’te ‘Biz gideceğiz’ dedikten sonra iki saat içerisinde planlan bir organizasyon.



“DERİN BİR EL VAR, ONU ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ”



Ben bu ülkede en genç devlet bakanlığını Ecevit hükümetinde yaptım. 30’lu yaşlarda milletvekilliğini yaptım. Devleti az çok tanırım. Birkaç dönem milletvekilliği var. Başbakanlık koridorlarının tozunu yutmuş biriyim. Kimse bana diyemez ki iki saatte vatandaş orada organize oldu oraya gitti. Bunu bana kimse söylemesin. Burada derin bir el var. Biz onu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.”