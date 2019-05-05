Herkesin merak ettiği soruyu Erdoğan'ın doğduğu mahallede sordular!

31 Mart yerel seçimlerinin ardından, İstanbul itirazlarına ilişkin nihai kararını vermek üzere YSK'nın 6 Mayıs Pazartesi günü toplanması bekleniyor...



1 Mart yerel seçimlerinin ardından, İstanbul itirazlarına ilişkin nihai kararını vermek üzere YSK'nın 6 Mayıs Pazartesi günü toplanması bekleniyor. İstanbul'un tüm ilçelerinde araştırma sonuçları tamamlandı.



YSK’nın kararı beklenirken Youtube'da yayın yapan Yurttaş TV, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doğduğu mahallede, yani Kasımpaşa'daki vatandaşlara “YSK seçimleri yeniler mi?” diye sordu.