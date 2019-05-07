Bu sözler televizyonda söylendi: Anayasanın birinci maddesini 'AKP dışında hiçbir parti seçim kazanamaz' yapın

Bloomberght'de Açıl Sezen'in sunduğu programa Marmara Kapital'den Haydar Acun'un konuşması damga vurdu.



YSK'nin tartışmalı İstanbul kararının piyasaya etkilerinin sorulması üzerine Haydar Acun kararı ironik bir şekilde eleştirdi: "Benim şöyle bir önerim olabilir Türkiye'nin risk primini düşürecek... Türk Lirası'na güven sağlayacak... Piyasaya istikrar sağlayacak bir şey yapılabilir aslında. Yapılacak şey çok basit... Anayasanın birinci maddesine şu yazılır: Bundan sonra AKP dışında hiçbir parti seçim kazanamaz. 2- AKP'nin yüzde 80 altında aldığı her seçim yenilenir. Bunu yazarsak bence Türkiye'nin risk primi bayağı aşağıya inebilir çünkü Rusya'dan daha ucuz diye konuşabiliyoruz. Rusya'da demokrasi yok değil mi? Yani kimse iddia edemez. Nasıl oluyor da hiç demokrasi olmayan bir yerde bizim gibi demokrasisi olan bir piyasa politik etkilerle oradan daha ucuz bir hale gelebiliyor? Bu sorunun cevabı enteresan değil mi?