Devlet Bahçeli, 'Çiçek Abbas' filminde gibi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında "İstanbul 'Büyükşehir Belediyesi'nin tabelasına T.C. ibaresini ekledi. Bu da Bahçeli'ye kapak olsun" sözlerine verdiği yanıt akıllara 'Çiçek Abbas' filmindeki Şener Şen'le İlyas Salman'ın kahvehanede manilerle atışmalarını getirdi. Bahçeli'nin açıklamaları Şener Şen'in canlandırdığı 'Şakir' karakterini andırdı.



ÇİÇEK ABBAS FİLMİNİN EFSANE SAHNESİ



Türk Sineması’ndaki efsane sahnelerden biri Çiçek Abbas’ın hısmı Şakir’le yaptığı söz düellosudur. Aynı kıza âşık olan eski arkadaşlar kahvehanede birbirlerine karşı sözle, maniyle üstünlük sağlama çabasına girerler.