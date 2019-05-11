Putin yere kapaklandı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de Gece Hokeyi Ligi oyuncuları ile birlikte gala maçına çıktı. Maç sonu seyircileri selamlayan Putin, yere düştü.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kez daha Gece Hokeyi Ligi (NHL) ile hokey maçına çıktı.



Soçi'deki Bolşoy Arena'da devam eden maçta, Rus lidere ligin efsane oyuncuları eşlik etti.



HALIYI FARK ETMEYİNCE YERE KAPAKLANDI



Maç sonunda maçı izleyenleri selamlayan Rusya Devlet Başkanı, önündeki halıyı görmedi ve yere kapaklandı.



Gece Hokeyi Ligi 2011'de Putin'in girişimiyle başlatılmıştı.



Rus lider şubatta da Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve onun oğlu ile hokey oynamıştı.