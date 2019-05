Game of Thrones'a nokta koyacak belgeselin fragmanı

Fragman, oyuncuların son okuma provasından bir görüntüyle açılıyor. Kit Harington gözyaşları içindeyken dizinin yaratıcılarından DB Weiss “Çok tuhaf. Son okuma provası için masadayız. Bu sanki etrafına bakıp aileni görmek gibi” diyor.

Bir set çalışanının deyimiyle “her birine bir film sığdırılmış hissiyatı yaratan” son 6 bölüme dair anı niteliğinde görüntülerin olduğu fragmanda Emilia Clarke’ın, son bölümlerde “biraz sorun çıkaran” karakteri Daenerys Targaryen’i son kez canlandırdığı sahnenin kamera arkası görüntüleri de var.

İki saat süreli belgesel film Game of Thrones: The Last Watch, dizinin finalinden bir hafta sonra 26 Mayıs’ta ekranlarda olacak.

Bir yıl boyunca sette olan Jeanie Finlay’in bu süreçteki deneyimlerinden yola çıkarak tasarlayıp yönettiği belgesel, dizinin son sezonunun nasıl hayata geçirildiğini anlatıyor.

HBO, belgeseli “Kuzey İrlanda’nın otoparkları, çayırları ve kurduğumuz platolarda Westeros’un fantastik dünyasını hayata geçirirken döktüğümüz alın terini anlatmak için bizimle birlikte kana çamura bulanıyor” diye tanımladı. (Independent Türkçe)