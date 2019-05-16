Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimlerini yenileme kararı aldı. İstanbul halkı 23 Haziran'da yeniden oy kullanacak. Yurttaş TV, İstanbul'un muhafazakar ilçelerinden ve AKP'nin güçlü olduğu Fatih ilçesinde yurttaşlara "23 Haziran seçimlerinde sonuçlar değişir mi?, Ak Partili seçmenin tercihi değişti mi?" sorularını yöneltti. Yurttaş TV'ye konuşan yurttaşlar çarpıcı ifadeler kullandı.
"Ak Parti'ye oy veriyordum, fikrim değişti" dedi... Nedenini anlattı
YouTube'da yayın yapan Yurttaş TV'ye konuşan bir yurttaş, daha önce AKP'ye oy verdiğini ancak artık fikrinin değiştiğini söyledi.
16 Mayıs 2019 Perşembe, 19:11