Soylu, "Her şey çok güzel olacak" diyen yurttaşa böyle cevap verdi

23 Haziran İstanbul seçim çalışmaları kapsamında Çatalca'da bir dizi ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, esnaf ziyaretleri sırasında "Her şey güzel olacak" diyen bir vatandaşa "Her şey daha güzel olacak. Sen bizi destekle." diye yanıt verdi. Çatalca Belediyesi'ni de ziyaret eden Soylu, yeni başkan Mesut Üner'e de tebrik ziyaretinde bulundu.

SOYLU, ESNAFTAN DESTEK İSTEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tekrarlanacak olan İstanbul seçimleri kapsamında Çatalca'da esnaf ziyaretinde bulunarak AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım için destek istedi. Soylu, 31 Mart yerel seçimlerinde Çatalca'yı kazanan AKP Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'i de makamında ziyarette bulunarak tebriklerini iletti. Daha sonra ilçe merkezinde esnafları ziyaret eden Soylu, birlik, beraberlik ve istikrarın sürmesi için destek istedi.