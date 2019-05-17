Ünlü tabloları böyle canlandırdılar

Bitlis Tatvan Van Gölü Ortaokulu'nun görsel sanatlar öğretmeni olduğu belirtilen Sevda Çelikeren, dünya sanat tarihindeki en seçkin tabloları öğrencilerle birlikte canlandırdı. Video, sosyal medyada kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı.





Videonun üstündeki açıklama ise şu şekilde:

"Bitlis Tatvan Van Gölü Ortaokulu Görsel Sanatlar Ögretmeni Sevgili Sevda Öğretmen'e ve öğrencilerine birer birer sevgilerimizi gönderelim. Okulların imkanları sayesinde değil bazen okula ve imkansızlıklara rağmen güzellikler üreten her öğretmene ve öğrencisine sevgiler. "