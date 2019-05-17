Narkozdan İmamoğlu’na mazbata isteyerek çıktı

Halkın oylarıyla belediye başkanı seçilen fakat YSK tarafından mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, dün Twitter'dan Bakırköy'deki Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamasına çağrı için bir video paylaştı. Ekrem İmamoğlu'nun tweetinin altına binlerce yorum geldi. Onlardan biri de Yunus Emre Yıldırım'a aitti. Yıldırım, "Her daim aklımdasın başkanım. Bir geçmiş olsun mesajını alırım artık :)" diyerek ameliyat sonrası görüntülerini paylaştı.