600 öğrenci Atatürk’ün imzasını oluşturdu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Alp Oğuz Anadolu Lisesi tarafından dikkat çeken bir koreografi hazırlandı. Okullarında farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, öğretmenleri; Zeliha Başkan ve Okul Müdürü Ali Gürlek öncülüğünde bir koreografi hazırlığına girişti. Milli mücadelenin 100. yılı nedeniyle Atatürk'ün imzasını oluşturmak isteyen öğrenciler, her gün belirli saatlerde çalışma yaptı. Beklenen gün geldi çattı, 600 öğrenci ve 43 öğretmen Atatürk’ün imzası oluşturmayı başardı. O anlar havadan da görüntülenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Koreografi, sosyal medyada da en çok paylaşımlar arasına girdi.

Okul Müdürü Ali Gürlek, koreografiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Biliyorsunuz bu sene milli mücadelemizin 100. yıllı. Öğretmen arkadaşlarla görüş alışverişi yaparak bu etkinliği yapmaya karar verdik. Okul bahçesine tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin katılımıyla Atatürk’ün imzası oldu. Profesyonel destek almadık, öğretmenlerimizin kendi emeği. Öğrencilerimizin desteği ve diğer yardımcı personelin yardımıyla oldu. Öğretmenlere ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.



Okul Tarih Öğretmeni Zelin Başkan da, "Atatürk’ün Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle okulumuzda güzel bir etkinlik yapmak istedik. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte karar verdik, öğrencilerimize söylediğimizde öğrencilerimiz bize gönülden destek verdiler. Hep birlikte Atatürk’ün imzasını okulumuzun bahçesine çizdik ve bütün öğrencilerimiz gönülden destek verdi. Hepimizin yüreğini dolduran güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmayı yapmaktan dolayı mutluyum" İfadesini kullandı.

Alp Oğuz Lisesinde okuyan öğrenci Bengisu Okkay, "Bu çalışmayı yapmamızın nedeni 19 mayısı coşku ile kutlamaktı" derken, bir başka öğrenci Ece Sedef de, şu ifadelere yer verdi:

"Ben daha çok okul içi aktivitelerde görev aldım. Biz bu çalışmalara büyük kıvanç ve mutluluk duyarak yaptık. Alp Oğuz öğrencileri olarak Atatürk'ün izinde ilerliyoruz. Bu çalışmaların Atatürk’ün Samsun çıkışını 100. yılında yapmak bize büyük bir mutluluk verdi. Çok mutluyuz ve gururluyuz teşekkür ederim."