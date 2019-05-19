Sahur vakti kaydedilen görüntüler izlenme rekoru kırdı

SOSYAL medyada paylaşılan bir video da ramazan davulcusuna pencereye çıkan bir genç klarnetiyle eşlik ediyordu. O görüntüler en çok izlenenler arasına girdi. Davulcu ve klarnetli genç tekrar buluşunca sahur vakti mahallede renkli görüntüler ortaya çıktı.



Küçükçekmece Gültepe mahallesinde oturan bir genç, sokaktan geçen ramazan davulcusuna seslenerek klarnetiyle çaldığı "Kara Çalı" isimli parçaya eşlik etmesini istedi. Ramazan davulcusunun eşlik etmesiyle yaşananlar gencin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. O görüntüler sosyal medyada paylaşılınca en çok izlenenler arasına girdi.