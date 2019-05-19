Arşivden çıktı: 'Kemal gitme, vapuru batıracaklar'

TRT Arşiv'de Atatürk'ün Samsun'a çıkışını anlatan belgeselden bir bölüm yayınlandı.



TRT Arşiv'in resmi internet sitesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının anlatıldığı belgeselden bir bölüm paylaşıldı.



Belgeselde eski Bahriye Nazırı Rauf Orbay Mustafa Kemal'in kapısını çalıyor ve kendisine "Kemal, Samsun'a gitme! Aldığım bilgiye göre bindiğin vapuru Karadeniz'de batıracaklar" diyor.



Ancak Mustafa Kemal için önemli olan ulusun bağımsızlığıdır ve bedeli ne olursa olsun mücadeleden bir adım geri atmayacaktır.