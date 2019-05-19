İsmet İnönü Atatürk'ün Samsun'a çıkışını böyle anlatmıştı

Takvimler 16 Mayıs 1919’u gösterdiğinde Mustafa Kemal beraberinde 18 silah arkadaşıyla İstanbul’dan Samsun’a doğru yola çıktı.



akvimler 16 Mayıs 1919’u gösterdiğinde Mustafa Kemal beraberinde 18 silah arkadaşıyla İstanbul’dan Samsun’a doğru yola çıktı. Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olacak bu zorlu yolculuk 3 gün sürdü. Mustafa Kemal Samsun’a adım attığı gün Kurtuluş Savaşı’da başlamış oldu.



9. Ordu müfettişi olarak İstanbul’dan Bandırma Vapuru’na binen Mustafa Kemal’in aklında Anadolu’ya geçmek vardı. Anadolu’ya geçmek için daha yol çıkmadan bir yol haritası oluşturmuştu. Anadolu’daki direniş için öncesinden güvendiği bazı kişilerle görüşmüştü, bunlardan bir tanesi de belki de Mustafa Kemal’in en yakın silah arkadaşı İsmet Paşa’ydı. İsmet Paşa, o dönemde Harbiye Nezaretinde Mütareke Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu



İsmet Paşa, Mustafa Kemal’in Bandırma Vapuru’na binmeden önce İstanbul’daki durumu ve Mustafa Kemal’le görüşmelerini TRT’ye verdiği bir röportajda anlatmıştı.