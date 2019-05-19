Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart seçiminde sandık görevlilerine ilişkin olarak "Bakıyor seçmene, diyelim ki AK Parti'nin adayına verecek gibi anladığı seçmene Büyükşehir pusularını vermiyor." dedi.



İstanbul Avcılar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım, vatandaşların sorularını yanıtladı, seçimlerde yapılan usulsüzlükleri anlattı. Binali Yıldırım vatandaşın sorusu üzerine verdiği cevabı Twitter hesabı üzerinden paylaştı..



Yıldırım, 31 Mart seçiminde sandık görevlilerine ilişkin olarak "Bakıyor seçmene, diyelim ki AK Parti'nin adayına verecek gibi anladığı seçmene Büyükşehir pusularını vermiyor." dedi.