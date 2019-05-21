Köprüden atlarken kolundan yakaladılar

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddialara göre hırsızlık girişiminde bulunan bir kişi, polise yakalanınca kendini köprüden aşağı atmaya çalıştı. O sırada bir vatandaşın şahsı kollarından tutup yakalarken, kurtarılma anları kameralar yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, olay, Bayraklı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre iş yerinden hırsızlık girişimde bulunan B.A (22) polis tarafından fark edilince kaçtı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonunda yakalanacağını anlayan B.A., İzmir Banliyö Sitemleri (İZBAN) Bayraklı İstasyonundaki köprünün korkuluklarının arkasına geçti. O sırada yanına gelen bir vatandaş onunla sohbet etmeye çalıştı. Vatandaş, korkuluklardan ellerini çekerek kendini aşağı bırakan B.A'yı kollarından tutarak, yakaladı. Vatandaşın yardımına bir kişi daha gelirken üç polis de olay yerine yetişti ve B.A'yı direnmesine rağmen korkuluklardan çekerek çıkardı. B.A, polisler tarafından araçla karakola götürüldü. O anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.