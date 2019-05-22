Ekrem İmamoğlu yaptırdığı anketin sonucunu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçildikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) iptal kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, canlı yayında yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı.



FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İmamoğlu yaptırdığı ankete ilişkin "Bir araştırma yaptırdık duygulara hitap eden bir araştırmaydı. İnsanlar mutlu olmuştu. Bize oy vermeyen insanlar bile şöyle bir cevap veriyor; Oy vermedik ama seçildi, mutluyuz. Esnafla yapılan ankette insanların daha fazla alışveriş yaptıkları sonucunu aldık. Bize oy vermeyen ve araştırmaya katılan insanlar baktık ki güler yüzlü, mutlu olduk. Bu normalleşme süreci. Tümüyle bu süreç piyasaya etki ediyor. İnsanlar daha fazla iş yaptım diye geri dönüş yaptılar. Türkiye’nin gündeminde seçim olması demek diğer gündemleri ihmal etmek demek. Türkiye'nin ekonomisi en önemli şey değil mi?" ifadelerini kullandı.