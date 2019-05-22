Polisle askerin yol verme kavgası

Ankara Adalet Sarayı’nda dün tutuklu getiren askerler polislerin yol verme tartışması gerginliğe neden oldu.



Ankara Adliyesi’ne dün öğleden sonra iki tutukluyu Sincan Cezaevi’nden getiren askerlerin başında bulunduğu uzman çavuş, zemin katta nezarethane önünden geçerken burada bekleyen sivil polislerden yolu açmasını istedi. Uzman çavuşun sesini yükseltmesine sinirlenen bir sivil polis, bu durumu tepki gösterdi. İkili arasında tartışma büyüyünce polis ile uzman çavuş, bir birinin üzerine yürüdü. Olayın kavgaya dönüşmemesini ise araya diğer polisler engelledi. Tartışmayı duyan Polis Merkezi Amiri olay yerine geldi. Bir polis, uzman çavuşu “Artislik yapmayacaksın” diye uyardı.



İkili arasındaki atışma sürünce gerinlik yeniden arttı. Sivil polis, merdivenleri çıkmakta olan uzman çavuşun üzerine yürümeye çalıştı. Askerlerin getirdiği biri kadın olan iki tutuklu ise bu sırada tartışmayı şaşkınlıkla izlerken, kaçma teşebbüsünde bulunmadı.



Diğer polislerin sivil polisi uzaklaştırmasıyla tartışma sona erdi. Uzman çavuş daha sonra yüzbaşı komutanının yanına giderek durumu anlattı. Yüzbaşı, nezarethaneye gelerek buradaki polislerle bir süre görüştükten sonra ayrıldı.