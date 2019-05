İmamoğlu'ndan toplantıya damga vuran kapanış konuşması

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan, ancak daha sonra mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran'da yenilenecek İBB seçimlerine ilişkin yol haritasını paylaşmaya başladı. İmamoğlu'nun toplantının bitimine doğru yaptığı konuşma salonda büyük coşkuya neden oldu.



İmamoğlu toplantının sonuna doğru şu şekilde konuştu; Biliyorum ki en karanlık saatler, şafaktan hemen öncedir. İstanbul’un milyonlarca ailesi, bu şehri bana emanet etti. Emaneti haksızca elimizden aldılar. Ama şimdi buradan ilan ediyorum… Herkes duysun, herkes dinlesin... Biz 16 milyon İstanbullu, 23 Haziran’da o emaneti geri almaya geliyoruz. Sevgili yol arkadaşlarım, Sözlerime son verirken tüm inancımla bir kez daha söylemek istiyorum: Önümüzdeki dönemde hep birlikte... İstanbul ittifakı olarak... Yapılan büyük haksızlığı kabul etmeyenler olarak... Demokrasi ve hukuktan vazgeçmeyenler olarak… Yine başaracağız. Yine çok çalışacağız ve kazanacağız. 23 Haziran’da israf düzeni son bulacak. 23 Haziran'da, İstanbul'da hak yerini bulacak... Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak... Her şey çok güzel olacak."