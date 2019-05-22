THY 'Uçak direği temas etmişti' demişti.. İşte Yeni İstanbul Havalimanı'ndaki kazanın görüntüleri

İstanbul Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçağın kanadı direğe çarptı. Yolcular çarpma anında büyük bir gürültü duyulduğunu ve içeridekilerin sarsıldığını kaydederken; kaza geçiren uçak hangara çekildi ve uçuş yeni bir uçakla gerçekleştirildi.



THY Basın Müşavirliği'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "TK- 2108 sayılı İstanbul - Ankara seferimizi icra etmek üzere, kalkış için pist başına doğru taksi yapmakta olan TC-LJE kuyruk kodlu Boeing 777/300 tipi uçağımız, yol kenarında bulunan elektrik direğine kanat kısmından temas etmiştir. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte konu ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Uçağımızda bulunan 274 yolcumuz, sefere yeni atanan TC-JJG kuyruk kodlu uçağımız ile seyahatlerini gerçekleştirecektir."



t24 haber sitesi kazanın görüntülerini yayınladı. Görüntülerde uçağın bekleme alanında çıktıktan sonra ilk olarak kulenin sağına doğru ilerlediği daha sonra 180 derece döndüğü ve biraz ilerde de direğe çarptığı görüldü.