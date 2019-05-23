Kabataş'tan sonra ikinci kez: Görüntü nerede?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Nisan'da Rusya ziyareti öncesi AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un kamuoyuna açıkladığı 'örgütlü usulsüzlük' iddialarına ilişkin "Neredeyse bütünü usulsüz" demişti. Daha sonra Erdoğan, "Bu organize suçun örgütlü bazı eylemlerin yapıldığını tespit etmiş durumdayız, dolayısıyla YSK’ya da giderken bu belge, bilgi ve hatta ve hatta televizyon tespitleri var, kamera tespitleri var" diye konuşmuştu.

BİNALİ YILDIRIM: KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN BİLGİM YOK

HaberTürk'e dün akşam konuk olan AKP İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım'a modaratör Didem Arslan'ın seçimde usulsüzlük yapıldığına dair "kamera görüntüleri var mı?" sorusunu ısrarlı sorması üzerine "Kamera görüntülerinden bilgim yok." dedi.

KANAL D YAYINLAMIŞTI

Erdoğan, yine Gezi Parkı direnişi döneminde Kabataş'ta Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini Zehra Develioğlu’nun eylemciler tarafından yerlerde sürüklendiğini iddia etmiş, daha sonra Develioğlu, kendisi ile görüşen Star gazetesi çalışanı Elif Çakır’a belden yukarısı çıplak, ellerinde deri eldivenler başlarında siyah bandanalar bulunan 70-100 kişilik grubun kendisini dövdüğünü, bebeğini yere fırlattıklarını söylemişti. Aradan geçen sürede MOBESE görüntüleri, ‘içeriden’ anlatımlar ve polis raporuyla yalanlanan olay, Erdoğan tarafından tekrar tekrar gündeme getirilmişti.