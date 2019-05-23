Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun oyları yine yakın çıkarsa? CHP'den yanıt geldi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 23 Haziran seçimlerinde AKP İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun oylarının yine birbirine yakın çıkmaması için yapılması gerekenleri tek tek açıkladı.



Halk Tv canlı yayınında bir tane oyun çaldırılmayacağını ve her sandıkta bir avukatın bulunacağını belirten Özgür Özel "Seçmenimiz şunu söylüyor 'ya oylar yine yakın çıkarsa' Vallahi biz yine ellerimizden geleni yaparız ama yakın çıkmaması sizin elinizde." deyip oyların birbirine yakın çıkmaması için 3 temel faktörü açıkladı;



1 - Geçen sene oy kulananlar gidip yine oylarını verecek. Tatilim vardı, seyahatim vardı, yolcum vardı, hastam vardı demeden oy kullanılacak.



2 - 31 Mart'ta oy kullanmamış seçmen varsa onlarla konuşulup ikna edilecek.



3 - Binali Yıldırım'a oy verenlerin ikna edilecek.