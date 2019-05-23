Kaldırımda yürüyen kadınlara yumruklu saldırı

Moldova’da bir adam kaldırımda yürüyen kadınların göğüs bölgesine yumruk attı. Yaşlı olan kadının, aldığı darbe sonrası yere düştüğü görüldü. Saldırgan elini kolunu sallaya sallaya yoluna devam etti.







Olay, Moldova’nın başkenti Kişinev’de meydana geldi. Bir adamın kaldırımda yürümekte olan biri genç, diğeri yaşlı olan iki kadının göğüs bölgesine sebepsizce yumruk atması sosyal medyada büyük tepki çekti. Sokakta bulunan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, adamın aniden kadınlara yumruk attığı; yaşlı olan kadının ise kısa bir süre sonra yere düştüğü görüldü. Yaşlı kadının hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.







Saldırgan adamın gözaltına alınıp alınmadığı konusunda bilgi verilmedi.