CHP'den AKP'ye bayram ziyareti

AKP Genel Merkezinde siyasi partiler Ramazan Bayramlaşması geleneğini sürdürdü. Ziyarete ilk gelen parti Anamuhalefet partisi CHP oldu. Ziyarette AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu 23 Haziran 2019 İstanbul seçimleri için vatandaşlara oy vermeye gelmeleri çağrısında bulundu.



Ramazan Bayramı dolayısıyla AKP'de siyasi partiler ve parti mensupları bayramlaşma programı düzenledi. AKP'yi ziyaret eden ilk siyasi parti CHP oldu. AKP heyeti ve CHP heyeti arasında yapılan bayramlaşmada AKP Genel Başkanı Yardımıcısı Jülide Sarıeroğlu CHP li heyetine Adana'dan getirildiği cezeryeden ikram etti. CHP Heyetinde Genel Başkan Yardımıcısı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Eda Yüksel yer aldı.



CHP'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım , MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve MHP MKYK Üyesi Muhammet Koçak'ın oluşturduğu MHP heyeti ziyaret gerçekleştirdi.



CHP Genel Baskan Yardımıcısı Yıldırım Kaya ziyarette, "Sevginin dostluğun kardeşliğin egemen olacağı günler Türkiye'nin ihtiyacıdır. 82 milyonun adalete ve sevgi diline ihtiyaç var. Bizim sevdamız ve umudumuz Türkiye. Bayramda Türkiye'nin dünyaya örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Herşeyin çocuklarımız için çok güzel olacağı günler diliyorum"diye konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, "Dostluğun kardeşliğin ve hoşgörünün olduğu ramazan ayını bitirdik. Ramazan bayramına kavuştuk. İnşallah huzur içerisinde sağlık, sıhhat ve afiyetle tekrarına ulaşırız. Bu vatanı bizlere emanet eden ecdadımızı rahmet ile anmak istiyorum. İstanbul'dan tüm Anadolu'ya vatandaşlarımızı gittiğini biliyoruz. 23 Haziranda gidenlerin oy kullanmaları için İstanbul'a geri dönmelerini diliyoruz ve bunu önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.