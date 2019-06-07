Berat Albayrak’tan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Kendisine sosyal medyadan ulaşan ve derneklerine çağıran Trabzonlu Gençler Taraftar Grubuna giden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a burada yeni sezon Trabzonspor forması hediye edildi...



Bakan Albayrak, kendisine hediye edilen üzerinde ismi yazılı formayı görünce, “Bu forma 2010-2011 sezonunun formalarıymış. Yani şampiyon sezonun formalarını mı yapmışlar” yorumunda bulunması tartışma yarattı. Bu sözler FETÖ organizasyonu olan Şike Kumpası davası sırasında direnen Fenerbahçelileri kızdırdı.



Trabzonsporlu taraftarlar Bakan Albayrak’a burada sık sık tezahüratta bulundu. Öte yandan Trabzonspor Medical Park Stadyumunda kale arkasında bulunan tribün grubu kendilerine Maraton’dan yer istedi.



Görüntülerin ortaya çıkmasından dakikalar sonra geçen yılın TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olan Erol Bilecik tepki gösterdi.



Bilecik, Twitter hesabından “2010 - 2011 Sezonu Şampiyonu; - Son 17 maçta 16 galibiyet alan, - Son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmayan, - Ezeli rakiplerini bileğinin gücü ve alnının teriyle mağlup eden @Fenerbahce'dir. Şampiyonluk kupamız müzemizde, herkesin ziyaretine açıktır” ifadelerini paylaştı.