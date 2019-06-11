Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra ilk görüntü

Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, 16 yıldır mücadele ettiği ‘Kaçış Sendromu’ hastalığının da nüksetmesiyle nedeniyle Ekim ayından bu yana hastanede tedavi görüyor.



Uzun süredir hastanede tedavi gören şovmen Mehmet Ali Erbil'i yakın dostu ve kuaförü olan Ercan Avşar ziyaret etti. Avşar kendi doğum günü kutlamasında yaşanan eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı. Erbil'in keyifli anları kameralara yansıdı.