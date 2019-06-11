Ata sopayla işkence etti: Cezası sadece 773 lira

Türkoğlu'nun Beyoğlu Mahallesi'nde 2 ay önce İsmet A., kamyonete bindirmeye çalıştığı sırada huysuzlanan ata elindeki sopayla vurmaya başladı. İsmet A.'nın ata sopayla defalarca vurarak uyguladığı işkence, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiye yol açan görüntüleri fark eden Martı Tabii Hayata ve Hayvanlara Işık Derneği Başkanı Çiğdem Şeker, durumu Doğa Koruma ve Milli Parkla Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Görüntüler inceleyen ekipler, görüntülerdeki kişinin İsmet A. olduğunu belirledi. İsmet A.'ya 773 TL idari para cezası kesildi.

Çiğdem Şeker, olayın ardından işkenceye maruz kalan atın sağlık durumunun veteriner hekimlerce kontrol edildiğini anlatarak, "Yük hayvanlarına bu şekilde muamele kesinlikle kabul edilemez. Görüntüler bize ulaşır ulaşmaz gerekenin yapılması için ilgili yerlere başvurduk. Başvurumuz sonucunda da ata sopayla defalarca vurarak, işkence eden kişiye 773 lira para cezası kesildi" dedi.