Üsküdar'da dikkat çeken anlar! AKP ve CHP standları cep telefonuyla böyle görüntülendi

23 Haziran İstanbul seçimi yaklaşırken partiler ise birbirleriyle kıyasıya rekabet içine girdi.



İstanbul’un seçmen sayısı çok olan ilçelerinden biri olan Üsküdar’ın meydanında İBB için yarışan iki parti yan yana stant kurdu.



Partililer, diğer partinin sesini bastırmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Partilerin bu yarış için seçtikleri müziklerde çok farklıydı. Akp’liler horon teperken, CHP’liler ise halay çekmeyi tercih etti.



Oradan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada da çok izlenen videolar arasına girdi.