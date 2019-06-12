Bir parti bunu neden yapar? İşte o arama

AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın İstanbul’da oy kullanacak seçmenlere yaptığı aramalarda, AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım’a destek istenirken, seçmenlerin oy kullanıp kullanmayacağı da soruluyor.



Otomatik olarak yapılan aramalarda seçmenler, “23 Haziran tarihinde İstanbul dışında olacak ve seçime katılamayacaksanız lütfen 1’i tuşlayınız.” anonsuyla karşılaşıyor.



Bu durumu sosyal medya hesabından duyuran İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Beyaz, “Bir siyasi partinin il başkanlığı neden vatandaşın oy kullanmaya gidip gitmeyeceğini öğrenmek ister. Sandığa gitmeyen seçmenin yerine oy kullandırmayı aklınızdan geçiyorsanız, sizi uyarıyoruz; Akıllı olun” diye sordu.



Kaynak: Oda TV