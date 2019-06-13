Binali Yıldırım'a dikkat çeken Devlet Bahçeli sorusu!

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ortak program yapacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.



AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Sancaktepe'de "Kadın STK Temsilcileri Toplantısı"na katıldı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım "Yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'a geliyor. Ortak bir programınız olacak mı?" sorusuna "Şu anda böyle bir planlamamız yok. Sayın Devlet Bahçeli seçim yenileme kararından sonra İstanbul'da partililerle bizzat kampanya yürüteceğini duyurmuştu. Hatta ona bir ironi de yaptı, 'Mitili atıyoruz İstanbul'a' diye. Şu anda mitil atılmış vaziyette ve çalışmalar devam ediyor" şeklinde cevap verdi.