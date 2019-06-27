Oğlu ve torunu nehirde boğulan Rosa Ramírez: Onları son görüşüm olduğunu biliyordum

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Meksika ve ABD arasındaki sınır olan Rio Grande Nehri'ni geçmeye çalışırken 23 aylık olan kızı ile hayatını kaybeden Oscar Martinez Ramirez'in annesi Rosa Ramírez, oğlu ile son konuşmalarını BBC'ye anlattı.



Oscar Ramirez ve kızı Valeria'yı bir arada gösteren fotoğraf, özellikle internette yayılmasının ardından ABD'de infial yaratmıştı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırında kamplarda tutulan çocuklara yönelik politikasını hedef alan eleştiriler arttı.



Amerikan Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi'ni vekaleten yöneten komutan John Sanders, dün istifa edeceğini açıkladı.