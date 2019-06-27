Erkan Tan'dan Erdoğan da rahatsızmış!

Abdulkadir Selvi, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında seçim dönemi boyunca iktidara yakın medyanın dilinin AKP MYK üyeleri tarafından da eleştirildiğini ifade ederek, A Haber Sunucusu Erkan Tan'ın Ekrem İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap etmesinin tartışma çıkardığını kaydetti. Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Tan'dan rahatsız olduğunu dile getirdi.