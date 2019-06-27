Abdulkadir Selvi, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında seçim dönemi boyunca iktidara yakın medyanın dilinin AKP MYK üyeleri tarafından da eleştirildiğini ifade ederek, A Haber Sunucusu Erkan Tan'ın Ekrem İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap etmesinin tartışma çıkardığını kaydetti. Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Tan'dan rahatsız olduğunu dile getirdi.
Erkan Tan'dan Erdoğan da rahatsızmış!
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "oğlum" diyen A Haber Sunucusu Erkan Tan'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsız olduğunu söyledi.
27 Haziran 2019 Perşembe, 23:16