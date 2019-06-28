İstanbul'da oy kullanan seçmene Adana'da mangal partisi

ADANA'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İstanbul'da oy kullanan vatandaşlara verdiği mangal sözünü yerine getirdi.



Yenilenen İstanbul seçimleri öncesi İstanbullu seçmene mangal partisi sözü veren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kebapları kendi elleriyle pişirdi ve vatandaşlara ikram etti. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve İstanbul'da oy kullanan seçmenlerin katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Çetin, İstanbul seçiminin tekrarlanması yönünde karar alınmasının ardından İstanbul seçmenine çağrıda bulunduğunu hatırlatıp, "23 Haziran'da Adana'ya gelmeyin. Seçimin ardından gelirseniz size kendi ellerimle kebap yapacağımın sözünü vermiştim. Bugün bunun için buradayız" dedi.



Başkan Soner Çetin konuşmasının ardından Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile birlikte 'Her şey çok güzel olacak' yazılı pankart açtı.