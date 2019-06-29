Ekrem İmamoğlu yönetmen koltuğuna oturdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim'deki Pera Palas Oteli'nde senaryosunu Ahmet Ümit'in yazdığı, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir'in yaptığı ve kasımda vizyona girecek Nazım Hikmet'in hayatını konu alan ''Merhaba Güzel Vatanım'' adlı belgeselin setine konuk oldu.



Bir süre yönetmen koltuğuna oturan İmamoğlu'nun, setin idaresini eline alması renkli görüntüler oluşturdu.



İmamoğlu'nun Twitter hesabından setten görüntüler paylaşılarak "Yönetmen koltuğuna da oturduk. Ahmet Ümit’in yazdığı Cengiz Özkarabekir’in yönettiği Merhaba Güzel Vatanım'ın setine misafir olduk. Şair Nazım Hikmet ve yazar Ahmet Ümit’in hayatlarının fırtınalı yıllarını ve Moskova günlerini anlatan belgeseli sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerine yer verildi.