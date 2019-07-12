Koray Avcı oryantal dansıyla takipçilerini ikiye böldü

Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde konser veren Koray Avcı, sahne performansıyla hayranlarını şaşkına uğrattı. Avcı, şarkı söylerken bir anda oryantal dans yapmaya başladı. Dansıyla, izleyenlerden alkış alan Koray Avcı'yı sosyal medya kullanıcıları ise büyük bir eleştiri yağmuruna tuttu.

"BİR GÖBEK ATMADIĞI KALMIŞTI"

Koray Avcı'nın bir takipçisi oryantal dans videosuna, "Güzel dans ediyor." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "İlgi çekmek için ne yapacağını şaşırdı bir göbek atmadığı kalmıştı." yorumunu yaptı.





KORAY AVCI KİMDİR?

Koray Avcı 3 Ocak 1984 yılında Ankara'da doğdu.Söz yazarı, bestekâr, müzisyen ve şarkı yorumcusu olan Avcı,aslen Erzincan ilinin Tercan ilçesindendir.Muğla Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümü (2008-2012)mezunudur.Çocukluğundan beri resim ve müziğe karşı ilgisi vardır. Müzik yolculuğuna Ankara'daki bazı performans mekanlarında zaman zaman şarkı söyleyerek başlamıştır. Avcı ailesi çocuklarının "ilim irfan sahibi" bir kişi olmasını ister ve onu pozitif bilim alanında öğrenim görmesinde ısrar ederler. 2008 yılında "Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü" kazanıp, Ankara'yı, müziği ve hayallerini her şeyi askıya alıp Muğla'ya gider. 2010 yılında Muğla'da üniversite hayatına devam ederken Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp, sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye programına arkadaşı Osman Arslan ile katılıp "beatbox ve Volkan Konak taklidi" performansı sergilemiş ve 2. tura kadar yükselmiştir. Muğla'da istediği ve sevdiği ortamı bulamasa da, hayatının akışını değiştirecek olan kırılmayı yaşar. Her şey sokakta gitar çalan bir arkadaşının yanına oturup şarkı söylemesiyle değişir. O günden sonra sokaklarda şarkı söylerler.

2012 yılında okul bittikten sonra Ankara'ya temelli dönen Koray Avcı, daha önce çıktığı hiçbir yerde sahne alamaz. Bu kez sıra Ankara sokaklarındadır. Bir başka gitarcı arkadaşıyla beraber sokaklarda, hatta toplu taşıma araçlarında çalmaya başlarlar. Yine 2012 yılı içerisinde metroda söylediği şarkının bir genç tarafından kaydedilip paylaşılması ve bu videonun çok ilgi görmesi üzerine Koray, kendi videolarını çekip Youtube gibi sosyal medya platformlarında yayınlamaya başlar. Sosyal medyada ilgi odağı olur ve paylaştığı videolar ciddi izleme sayılarına ulaşır. Günden güne artan talep doğrultusunda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında konserler verir. Güçlü ve samimi yorumu ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşır. Yılda yaklaşık 180 konser veren Avcı, yolunun kesiştiği Dokuz Sekiz Müzik'in sahibi olan Ahmet Çelenk'le albüm yapmaya karar verir. 28 Ağustos 2015'de "Aşk İle" isimli ilk solo albümünü yayınlar. Albümde Neşet Ertaş, Mazlum Çimen, Saki Çimen, Soner Akalın, Zeliha Sıkık, Feyzullah Eti gibi önemli isimlerin eserlerinin yanı sıra söz ve müziği kendisine ve gitaristi Köksal Fındık'a ait olan 4 yeni şarkıya da yer verir.

"Aşk İle" albümü çıktığı günden sonra uzun süre satış listelerinin ilk sıralarında yer aldı. Albümün çıkış şarkısı Sen'e Hasan Kuyucu yönetmenliğinde çekilen video klibin izlenme rakamları şu an 135 milyonu geçmiştir. Ülke mozaiği ve dinamiğine uygun her yöreye ait şarkı ve türkülere kendi yorumunu katarak seslendiren Koray Avcı, kendi besteleri, şiirleri ve seyirci ile sohbet tadında ilerleyen zaman zaman interaktif bir hal alan sahne performansı ile kendine özgü bir tarz yaratır. 24 Haziran 2016 tarihinde Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle Sonra Dersin Ki adlı ikinci albümünü piyasaya sürmüştür. Koray Avcı sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır. Konserlerine çıkmadan önce eski türküleri ve deyişleri dinlemektedir. Kendini "kültürüne sıkı sıkıya bağlı biri" olarak adlandırmaktadır.