Boyları 2 metre! Yurttaşların korkulu rüyası oldular

Ordu'da boyları 2 metreye yaklaşan yılanlar, indikleri köy ve mahallelerde vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Özellikle sağanak yağışların ardından yuvalarından çıkan yılanlar, ev ve ahırlara giriyor. Yılan ısırması sonucu bir kişi hastanede tedavi altına alınırken, vatandaşlar sopalar ve tüfeklerle yılanları öldürmeye çalışıyor.

Ulubey ilçesine bağlı Kumanlar mahallesinde ise fındık bahçesinde çalışan Ali Özdemir'i yılan ısırdı. Ali Özdemir Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ünye'nin Güzelkale mahallesinde Murat Pehlivan adlı vatandaşın evine yılan girdi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yakalama aparatıyla yılanı canlı olarak yakalayarak doğaya salıverdi.

KOMŞULARI KURTARDI

Gölköy'de hayvanlarına ot biçmek için bahçeye giden Fatma Şimşek te yılan görünce çığlık attı. Komşularının yardımıyla kurtarılan Fatma Şimşek, "Çok korktum, büyük yılan vardı. Komşularım sesimi duyunca beni kurtarmaya geldi. Halende korkuyorum ama mecburen hayvanlarıma yine ot biçmeye devam edeceğim" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ise, yılanların bioçeşitliliğin korunması açısından öldürülmesinin yasak olduğunu, aksi davrananlara para cezası uygulanacağı uyarısında bulunuyor.