Meriç Velidedeoğlu
Değerli dostlar, bu cuma günü sizlerle birlikte olamayacağım, bir sağlık sorunu nedeniyle; haftaya cuma günü buluşmak üzere!...
Değerli dostlar, bu cuma günü sizlerle birlikte olamayacağım, bir sağlık sorunu nedeniyle; haftaya cuma günü buluşmak üzere!...
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