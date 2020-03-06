Meriç Velidedeoğlu
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Değerli dostlar, bu cuma günü sizlerle birlikte olamayacağım, bir sağlık sorunu nedeniyle; haftaya cuma günü buluşmak üzere!...

06 Mart 2020 Cuma

Değerli dostlar, bu cuma günü sizlerle birlikte olamayacağım, bir sağlık sorunu nedeniyle; haftaya cuma günü buluşmak üzere!...

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