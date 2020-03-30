Bütün Türkiye’ye “BİR” ve “BİZ” dedirtebilecek olan MEB’dir
Gelecek Hiçten Değil Geçmişten
Gelen Öğelerle Eğitim Yoluyla Oluşturulur. Kökleri Olmayan Bir Ağaç
Olamayacağına Göre, Ülkemiz de Geleceğini Köklerinden Gelen Gücüyle Var
edebilir…
Bu coğrafyanın ortak değerlerine sahip
çıkmak ve bu değerlerin gelecek kuşaklara miras bırakılmasını, bu değerler
etrafında bir toplumsal yapı oluşturulmasını sağlamak eğitimin başlıca
görevlerinden olmalıdır. Bu coğrafyada bir arada yaşamak isteyen insanlar
arasındaki ortak değerleri eğitim sistemimiz aracılığıyla gençlerimize verip ortak
değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmeliyiz. Eğitim sistemimizin ana görevlerinden birisi de bir millet meydana
getirmek, bir millet oluşturmak olmalıdır, millet oluşturmak için ortak
değerlerimiz etrafında bir eğitim süreci izlemek durumundayız. Ülkemizin bir ve
biz olması önemlidir ve bunu da eğitim yoluyla sağlayabiliriz. Gelecek
hiçten değil geçmişten gelen öğelerle oluşturulabilir, kökleri olmayan bir ağaç olamayacağına göre, ülkemiz de geleceğini
köklerinden gelen gücüyle var edebilir. İşte MEB geleceğin hiçten değil
geçmişten gelen öğelerle oluşturulacağının farkında olarak, sağlıklı bir ulus
ve tarih bilinci oluşturmalı ve ulusal bir eğitimle toplumdaki birliği,
beraberliği ve dayanışmayı sağlamalıdır.
Gelecek Hiçten
Değil Geçmişten Gelen Öğelerle Eğitim Yoluyla Oluşturulur
Toplumların dağılmaması ve düzenli bir şekilde
varlığını sürdürebilmesi için, toplumu oluşturan bireyler arasında birlik,
beraberlik ve dayanışma duygusunun bulunması gerekir. Ülkemizin içinden geçtiği
şu günlerde bu birlik, beraberlik ve dayanışma duygusuna her zamankinden daha
fazla ihtiyaç var. Bu ihtiyaçtan dolayı bu toplumsal dayanışmayı sağlayabilme adına
MEB’e her zamankinden daha fazla iş düşüyor. MEB bu hedef için daha fazla yoğun
bir çalışma içine girmelidir. Yani MEB bu dayanışma duygusu için gerekli
kolektif bilinci, duyguları, vicdanı ve aklı oluşturabilmek için harekete
geçmelidir. MEB bütün Türkiye’ye biz dedirtebilmenin yolu olan “bizlik”
duygusunun, yani kültür ve tarih bağının arttırılması yönündeki çalışmalarını
arttırmalıdır.
Bizi Birbirimize Bağlayan Bir Ülke Ahlakı
Oluşturulmalıdır
Bizi birbirimize bağlayan en
azından bir ülke ahlakı oluşturulmalı ve ulusal dayanışma bu yolla
geliştirilmelidir. Eğitimin işlevlerinden biri olarak bütün bu birlik,
beraberlik ve dayanışmayı sağlamada eğitimin yadsınamaz bir önemi vardır.
Eğitim hem eski kültürel öğeleri yeni nesillere aktararak hem de yeni kültürel
öğeler yaratarak kültür yoluyla bu dayanışmaya katkıda bulunabilir. MEB
öğrencilerimize daha fazla ortak değerler, duygular, bilgiler ve kimlikler
kazandırarak toplumsal dayanışmayı daha da güçlendirebilir. Bunun için de
MEB’in her konuda daha kucaklayıcı olması ve ötekileştirici olmaması
gerekmektedir. MEB, farklı gruplara farklı, birbiriyle çatışan unsurlar
aktarırsa, yeni yetişen nesillerin dayanışma duygusunun zayıflamasına neden
olur. Bunun için de MEB ortak bir kültür oluşturabilme adına toplumun ortak
kültürel değerlerini yeni kuşağa aktarma işlevine, ülkemizin devamlılığının
sağlanabilmesi adına daha da yoğunlaşmalıdır. Ortak değerlere bağlı nesiller yetiştirilmelidir. Yani; ülkemizin
bekası MEB’e bağlıdır ve MEB bu kadar önemlidir.
Aslında ülkemizin bekasının
formülü çok basit. Ortak bir kimlik oluşturabilme adına MEB kültürel
değerlerimizi kucaklayıcı ve herkesi kapsayacak şekilde yeni nesillere
aktaracak ve ülkemizin bütün kesimleri arasında dayanışmanın olmasını
sağlayacak. Toplumsal değerlerimizi ve normlarımızı yeni nesillere eğitim
yoluyla öğretebiliriz. Eğer MEB eğitimin toplumsallaşma işlevini sağlıklı
yerine getiremezse toplumsal sorunlar ve çatışmalar ortaya çıkacak ve toplumun
muhtevası bozulacaktır. Bu nedenle MEB eğitimimizin amacını ve içeriğini
toplumsal dayanışmayı daha fazla arttıracak şekilde düzenlemelidir.
Toplumumuzun birlik beraberlik ve dayanışmasının artması adına yetişmiş
nesiller yetişmemiş nesilleri etkilemelidir. Ve bu yetişmiş nesiller ülkemizin
temel benzerlik alanlarını daha fazla ön plana çıkarmalıdırlar.
MEB Dünyaya Boş Bir Tarla Gibi Gelen
Nesilleri İşler
Ülkemizin birlik, beraberlik ve
dayanışmasının artması adına ailede ve eğitim kurumlarımızda verilen eğitim çok
önemlidir. MEB, dünyaya boş bir tarla gibi gelen nesilleri işleyerek, onlara
toplumun ortak değer yargılarını aktararak ülkemizin dayanışma gücünü
arttırmalıdır. Ülkemizin değer yargıları yeni kuşaklara aktarılarak genç neslin
sosyalizasyon süreci daha sağlıklı bir hale getirilmelidir. Kendisine ülkemizin
değer yargıları öğretilen gençlerimiz ulusal bir birey haline gelecek,
toplumlumuzda biz duygusu daha ön plana çıkacak, bireyler topluma daha rahat
uyum sağlayabilecek ve ülkemizin beka sorunu da ortadan kalkacaktır. MEB bütün bunları yaparken felsefe grubu
derslerini daha fazla ön plana çıkarmalı, aklı ve bilimi merkeze almalıdır.
Biz diyebilen, yurttaşlar yetiştirebilmek adına, sağlıklı bir yurttaşlık
eğitimi verilmeli, okullarda demokratik ilkeler daha fazla işletilmeli, devlet
tüm yurttaşlarına her konuda eşit mesafede olmalı, genel bir ülke ve yurttaşlık
ahlakı MEB tarafından oluşturulmalı ki; ülkemizin birlik, beraberlik ve
dayanışma duygusu artsın ve ülkemizin beka sorunu olmasın.
Evet, eğitimin millet oluşturma, milleti meydana getirme işlevi hayati değerdedir. Ülkemizin bekası buna bağlıdır. Ülkemizin ortak değerlerine sahip çıkmayı ve bu değerlerin gelecek kuşaklara miras bırakılmasını, bu değerler etrafında bir toplumsal yapı oluşturulmasını ancak eğitim yoluyla sağlayabiliriz. Bunun içinde bu coğrafyada bir arada yaşamak isteyen insanlar arasındaki ortak değerleri eğitim sistemimiz aracılığıyla gençlerimize verip ortak değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek zorundayız. İşte tüm eğitim süreci de millet oluşturmak için ortak değerlerimiz etrafında bir arada yaşama kültürünü verebilecek şekilde kurgulanmalıdır. Bu yönüyle ülkemizin bir ve biz olması önemlidir ve bu da eğitim yoluyla sağlanabilir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…
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