Genç futbolcu Burak Gündoğdu yaşamını yitirdi
İddiaya göre, amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun içinde bulunduğu otomobili, boş arazide park halindeyken bir anda alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobilde Gündoğdu'nun yanmış cansız bedenine ulaşıldı.
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