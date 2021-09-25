Genç futbolcu Burak Gündoğdu yaşamını yitirdi

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2021 Cumartesi, 16:04
<p>Samsun Salıpazarı'nda amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun aracı boş bir arazide alev aldı. Yangın söndürülünce Burak Gündoğdu'nun aracın içinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı.</p>

Samsun Salıpazarı'nda amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun aracı boş bir arazide alev aldı. Yangın söndürülünce Burak Gündoğdu'nun aracın içinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

<p>Amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Tepealtı Mahallesi Abazalar mevkisinde meydana geldi.</p>

Amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Tepealtı Mahallesi Abazalar mevkisinde meydana geldi.

<p>İddiaya göre, amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun içinde bulunduğu otomobili, boş arazide park halindeyken bir anda alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobilde Gündoğdu'nun yanmış cansız bedenine ulaşıldı.</p>

İddiaya göre, amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun içinde bulunduğu otomobili, boş arazide park halindeyken bir anda alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobilde Gündoğdu'nun yanmış cansız bedenine ulaşıldı.

<p>Olay yeri incelemesinin ardından Gündoğdu'nun cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, Gündoğdu'nun ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.</p>

Olay yeri incelemesinin ardından Gündoğdu'nun cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, Gündoğdu'nun ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

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