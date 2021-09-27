Karsan’dan yeni yüzde yüz elektrikli model ailesi

27 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

İsmini Türkçede ailenin büyükleri anlamına gelen Ata’dan alan e-ATA, Karsan’ın elektrikli ürün gamı içerisindeki en büyük otobüs modellerinden oluşuyor.

Doğuştan elektrikli e-ATA, batarya teknolojilerinden taşıma kapasitesine kadar birçok alanda oldukça esnek bir yapı sunarak ihtiyaçlara hızla yanıt verebiliyor. 150 kWh’tan 600 kWh’a kadar yedi farklı batarya paketiyle tercih edilebilen e-ATA, gerçek sürüş koşullarında 450 kilometreye kadar menzil sunuyor. Seri üretime başladıklarını belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “Kalabalık şehirlerin artan büyük boy elektrikli toplu taşıma ihtiyacına esnek ve çevreci çözümlerle cevap aradık. İki milyon kilometrenin üzerindeki elektrikli araç tecrübemizi büyük boy otobüslere taşıyarak 10, 12 ve 18 metre boyutlarındaki e-ATA serimizi geliştirdik. Böylece, elektrikli ürün gamımızı tamamladık ve 6 metreden 18 metreye uzanan tüm boyutlarda yüzde 100 elektrikli araç sunabilen Avrupa’daki ilk ve tek marka olduk. 10 metrelik e-ATA için ilk siparişler Romanya’dan geldi. 10 adetlik ilk e-ATA filomuzu aralık ayında Romanya’nın Slatina şehrine teslim etmiş olacağız. Öte yandan, geçen ay 18 metre sınıfındaki e-ATA için de 56 adetlik bir anlaşma imzalamıştık. Bu otobüsleri de 2022 itibarıyla Romanya’nın iki farklı şehrine teslim etmeyi hedefliyoruz” dedi.

YENİ FORD FİESTA ‘HİBRİT’ VERSİYONUYLA TANITILDI

Yenilenen Fiesta’nın tasarımı, Ford’un markanın tüm gelecek modellerinde yer alacak olan yüzünün ön izlemesini yapıyor. Izgara eskisinden daha büyük ve daha köşeli. Ford’un mavi oval rozeti artık ızgaranın üstünde değil, içinde bulunuyor. Sportif ST-Line modelleri, parlak siyah petek örgü ızgara ile daha agresif bir ön tampon kullanıyor. Yenilenen Fiesta, ST hot hatch ile birlikte Trend, Titanium, ST-Line ve Active çeşitlerini içeren küçük dokunuşlarla yeniden yapılandırılmış bir donanım yelpazesi sunuyor. Lüks Vignale modeli yerine şimdi Titanium, ST-Line ve Active modellerinde bulunan ve 17 veya 18 inç alaşım jantlar, birinci sınıf Sensico sentetik deri koltuklar ve yeni iç döşeme parçaları getiren bir seçenek paketine satışta.

Yenilenen Fiesta öncekiyle aynı kabin mimarisini koruyor, ancak yeni bilgi-eğlence ve güvenlik teknolojileri çağı yakalamış. En önemli ekleme, sürücü tarafından yapılandırılabilen ve aracın sürüş moduna karşılık gelen değiştirilebilir grafiklere sahip 12.3 inçlik dijital gösterge paneli.

Ayrıca güncellemeler arasında, ön cama monte edilmiş bir kamerayı aracın navigasyon sistemiyle birlikte kullanan ve karşıdan gelen trafiğe karşı seyahat eden sürücüyü uyaran bir ‘Yanlış Yön Uyarısı’ da bulunuyor. Fiesta’da artık uzun far etkinleştirildiğinde karşıdan gelen otomobilleri rahatsız etmemek için tek tek ışık ışınlarını engelleyen Matrix LED farlar seçilebiliyor. Farlar ayrıca belirli sürüş senaryolarına da uyum sağlıyor.

Güncellenen Fiesta, “dur ve kalk” işlevine sahip uyarlanabilir hız sabitleyici, otomatik acil frenleme ve kör nokta izleme sistemi içeren önceki modeldeki güvenlik sistemlerini devam ettiriyor. Daha önce olduğu gibi aynı sekiz inç dokunmatik ekranı kullanıyor ve Apple CarPlay, Android Auto ve 180 derecelik bir arka görüş kamerası içeriyor. Diğer seçenekler arasında kablosuz akıllı telefon şarj pedi ve 575 watt B&O stereo ses sistemi yer alıyor. Geçen yıl Fiesta, yarı hibrit benzinli ünite içeren güncellenmiş bir motor yelpazesine kavuşmuştu. Revize edilmiş model bu mevcut motorları kullanıyor, bu da motor serisinin altı vitesli manuel şanzımanla eşleştirilmiş 100 beygir üreten 1.0 litrelik EcoBoost üç silindirli motorla başladığı anlamına geliyor. Bunun üzerinde yine 1.0 litrelik Ecoboost motoru destekleyen iki adet 48 voltluk hafif hibrit seçenek bulunuyor. Hibrit motor, 125 beygir veya 154 beygirlik güç çıkış seçeneklerine sahip üretiyor ve yedi ileri vitesli çift debriyajlı otomatik şanzıman ile seçilebiliyor. Her zaman olduğu gibi en güçlü Fiesta, önceki otomobille aynı 1.5 litrelik turbo beslemeli üç silindirli motoru kullanıyor ve 200 beygir güç üretiyor.

YENİ EXPRESS COMBİ VE EXPRESS VAN, AİLELERE DAHA UYGUN

Renault markasının özelliklerinden yararlanarak, bireysel ve ticari ihtiyaçlara cevap veren yeni Express Combi ve Express Van 27 Eylül’den itibaren Türkiye’de satışa sunulacak. 1.91 metre yükleme uzunluğuna sahip, 3.3 metreküplük yükleme hacmiyle ve 48 litre kabin içi saklama alanıyla segmentinin en geniş yükleme alanını sunan yeni Express Van ise lansmana özel 159 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak. Toplamda dört tam boy koltuk ile tüm yolcuları için geniş bir alan ve konfor sunan yeni Express Combi, yeni iç tasarımıyla ailelere de uygun çözümler sunuyor ve iki arka koltuğun her birinde de Isofix bağlantı noktası bulunuyor. Aynı anda iki çocuk oto koltuğu araca bağlanabiliyor. Yeni Express Van ise 4.39 metre uzunluğu ve 1.91 metre yükleme uzunluğuyla gelişmiş bir işlevsellik sunuyor. Dizel motor 650 kilograma kadar yük taşıma kapasitesiyle dikkati çekiyor. Yeni Express Combi ve Express Van’daki bilgi-eğlence ekipmanları üç aşamadan oluşuyor. Standart R&Go radyonun yanı sıra opsiyonel olarak navigasyonlu ya da navigasyonsuz alınabilen Renault EASY LINK multimedya sistemi 8 inç dokunmatik ekran ve Apple CarPlay ile geliyor. Ayrıca akıllı telefon için 15 W gücündeki kablosuz şarj, üç adede kadar USB soketi ve Express Combi’de biri ön koltukların ortasında arka yolcuların da kolaylıkla kullanabileceği mesafede olmak üzere üç adet 12V şarj soketi bulunuyor. Yeni Express Combi ve Express Van, 1.5 dCi 95 beygir dizel motorla satışa sunuluyor. Yeni Express, 95 beygir dizel motorla altı vitesli şanzıman sunarken, konsoldan etkinleştirilen Eco-Mode sistemi, ek yüzde 12 yakıt tasarrufu sağlıyor. “Vites Değiştirme Göstergesi”, vites değiştirmek için en iyi zamanın ne zaman olduğunu sürücüye bildiriyor ve böylece yakıtta ekstra yüzde beş tasarruf sağlanabiliyor. 800 litre ile pazardaki en geniş bagaj hacmi ve 71.6 santimetrelik sürgülü yan kapı açıklığıyla sınıfında iddialı özellikler sunan yeni Express Combi, 182 bin 900 TL’den başlayan özel lansman fiyatlarıyla tüketiciyle buluşacak.

KYMCO DT X360 TÜRKİYE’DE

Dünyanın en büyük scooter üreticilerinden KYMCO, ürün yelpazesine dahil ettiği yeni DT X360 modelini Türkiye’de satışa sundu. Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen KYMCO, dünyanın ilk “Adventure Crossover” maxi scooter modeli olan DT X360 ile, hayatının büyük bölümünü şehir içerisinde geçiren motosiklet sürücüleri için konforu güvenle buluşturarak bir scooter ile farklı yol koşullarında keyifli sürüşler yapabilmelerinin kapılarını aralıyor. Yüksek yapısı, geniş gidon tasarımı, rahat okunur renkli LED gösterge paneli, 29 beygir gücündeki tek silindirli ekonomik ve performanslı motoruyla DT X360; kullanıcılarına şehir trafiğinde manevra kolaylığı, otoyolda konforlu bir sürüş ve aynı zamanda keyifli arazi gezileri sunuyor. KYMCO DT X360 modeli 79 bin 900 TL’ye kredi kartına beş taksit ve ayrıca 12 aya kadar sıfır faizli kredi seçenekleriyle satışa sunuldu.

OPEL MOKKA-E, 2022’NİN İLKYARISINDA TÜRKİYE’DE!

Opel haziran ayında ilk kez satışa sunduğu yeni Mokka’nın tamamen elektrikli versiyonu Mokka-e’yi, 2022 yılının ilkyarısında Türkiye’de satışa sunacak. Mokka, Opel tarihinde ilk kez satışa sunulduğu günden itibaren tamamen elektrikli bir versiyona sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. Mokka-e, emisyonsuz sürüş ile üstün sürüş keyfini bir arada sunuyor. Mokka-e’nin elektromotoru 100 kW (136 beygir) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork kullanıma sunuyor. Mokka-e, normal sürüş modunda WLTP normuna göre 322 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzili sağlayabiliyor. Elektrikli sistem son derece canlı ve dinamik sürüş özellikleriyle öne çıkıyor. Sürücü “Normal, Eko ve Spor” olmak üzere üç sürüş modundan birini seçerek o anki gereksinimine ve keyfine uygun sürüş tarzını belirleyebiliyor. Maksimum hız, 50 kWsa kapasiteli batarya ve sürüş menzilini korumak için saatte 150 kilometre ile sınırlandırılmış. Yeni Opel Mokka-e modelinde standart olarak sunulan 100 kW’lık DC hızlı şarj sistemi, bataryayı yüzde 80 seviyesine sadece 30 dakikada şarj etme olanağı sunuyor.