Kucaktan kucağa Milli Eğitim!

04 Temmuz 2021 Pazar

Tarih 16 Haziran 2017. Altuğ Revnak Eti, Twitter hesabından “Wex Robotics, Bilişim Garajı ve Maya Koleji, Türk usulü işbirliğine geçti. Yakında bilişim ve robotik alanda işbirlikleri ümit ediyoruz” diye bir mesaj atıyor.

İşbirliği girişimleri olumlu sonuç vermiş olacak ki takvimler 23 Haziran 2017’yi gösterdiğinde, Twitter dünyasına bu kez Doğa Bilimleri Derneği’nin fotoğraflı bir mesajı düşüyor.

Yemeklerle donatılmış bir masa. Çevresindeki güleç yüzlerden birisi, Maya Okulları’nın kurucu sahibi Ziya Selçuk. Diğeri, otuz iki dişiyle sırıtan dernek başkanı Altuğ Revnak Eti... Nasıl sırıtmasın? Fotoğrafın altyazısı, tilkiye piliç kümesi emanet edildiğini müjdeliyor: “Doğa Bilimleri Derneği, Wex Robotics Türkiye ve Bilişim Garajı Akademi, Maya Koleji aramızda Türk usulü işbirliğine sofradan başladık. Devamı gelir inşaAllah.”

Kim kimdir?

İnşallah sözcüğündeki büyük A, Adnan Oktar’ın alameti farikası.

Ziya Selçuk kim? Maya Okulları sahibi ve 2018’den beri Milli Eğitim Bakanı.

Altuğ Revnak Eti kim? Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün İmam Kardeşler Grubu’ndan, örgüte “kız eleman” kazandırmakla görevli imamı...

Doğa Bilimleri Derneği Başkanı Altuğ Revnak Eti, örgütün damızlık imamı Turgut Aksu’yla birlikte Türkiye’deki ortaokul ve liselerde konferanslar veriyor, bu konferanslar sırasında avladıkları kız öğrencileri, Adnan’ın fuhuş kafesi, turnike sistemine sokuyorlardı.

Doğa Bilimleri Derneği ve Wex Robotics diye lanse ettikleri sözde bilimsel kuruluşlar, Adnan Oktar’ın emriyle tam da fuhuş sanayiine et sağlamak için uydurulmuş paravan yapılar olup Altuğ Revnak Eti ve Turgut Aksu tarafından işletiliyordu. Bu cürüm yapıları, fahri başkanı Adnan Oktar olan ve Yaratılış Atlası denilen Evangelist safsatayı Milli Eğitim’e sokan Bilimsel Araştırma Vakfı’nın yan odalarıydı.*

Tutan belli, tutulan ne?

Peki, Bilişim Garaj Akademisi neydi?

Geçen hafta Cumhuriyet gazetesine, eğitim kurumlarına 25 milyon liralık satış yaptığı iddiasıyla manşet ve sahibi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kardeşi Oktay Selçuk olan bir eğitim kuruluşu!

Kimlerin kimlerle iş tuttuğuna bakar mısınız?

Paravan oluşturmakta ustalaşan Adnancıların uyduruk Doğa Bilimleri Derneği ve Wex Robotics tabelası; Oktay Selçuk’un Bilişim Garaj Akademisi ile 2018’de Milli Eğitim Bakanı atanan Ziya Selçuk’un Maya Koleji’yle yan yana gelebiliyor ve nasıl bir anlaşmaya varıldıysa; Adnancı ortakları Altuğ Revnak, Twitter’da zil takıp oynuyordu!

2018’de Milli Eğitim Bakanı atanan Ziya Selçuk, Altuğ Revnak Eti’yle fotoğraf çektirirken, 2017’de sahibi olduğu Maya Koleji’nin Adnancılarla işbirliğine girdiğini biliyor muydu?





Yaratılış Atlası, fuhuş coğrafyası

Elbette biliyordu!

Adnan Oktar, 2006 yılında Harun Yahya mahlasıyla Evangelist propagandası Yaratılış Atlası’nı yayımladığında, zamanın Bakanı Hüseyin Çelik, “Okullarda hem evrim hem yaratılış okutulsun” demişti. 2007’den öteye Çelik’in MEB’i, Adnancı imamlar Turgut Aksu ve Altuğ Revnak Eti’nin yaratılış safsatasını yayan BAV, Doğa Bilimleri Derneği, Wex Robotics paravanları arkasında tüm Türkiye okullarında konferanslar düzenleme izni verdi!*

MEB’de Hüseyin Çelik’i izleyen dört bakan Nimet Çubukçu, Ömer Dinçer, Nabi Avcı ile İsmet Yılmaz, bu izni her yıl yenilediler. Ve Adnan’ın fuhuş çetesine kız sağlayan Turgut Aksu ile Altuğ Revnak Eti, on yıl boyunca Türkiye’deki yüzlerce ortaokul, lise ve üniversitede 7000’e yakın konferans verdiler...

Bir gün arayla...

Ziya Selçuk, 10 Temmuz 2018’de MEB bakanı oldu.

Adnan Oktar silahlı organize suç örgütüne, 11 Temmuz 2018’de operasyon yapıldı.

Adnan Oktar davası dosyasında, Altuğ Revnak’ın 14-15 yaşında kız öğrencilerle yaptığı pornografik görüşme ve fotoğraf kayıtları var. Birlikte konferanslar düzenlediği damızlık imam Turgut Aksu’nun bilgisayarından 18 adet çocuk pornosu çıktı.**

İkisinin de örgüt üyeliği kanıtlandı. İkisi de ceza aldı, Altuğ Revnak Eti, “etkin pişmanlık”tan yararlandı. Bir yıldan fazla hapis yattıktan sonra serbest bırakıldılar; ancak haklarında etkin pişmanlık kapsamına girmeyen “çocuk müstehcenliği ve sarkıntılık” suçlamasıyla ayrıca dava açıldı ve devam ediyor...

Kucakta eğitim

2017’de Adnancı imamlar Altuğ Revnak Eti ya da Turgut Aksu’yu okullara sokan sözde eğitimcilerin, bırakın her şeyi, “piliç kümesini emanet ettikleri” bu tilkilerin hiç de sağlam papuç olmadıklarını anlamak için öğrencilerle çektirdikleri yaka bağır açık fotoğraflarına ve “inşaAllah” imzalarına bakmaları yeterliydi.

2019’da MEB’in müfredata aldığı dini cemaat ve tarikat kitapları yüzünden sosyal medyada eleştirdiğim Bakan Ziya Selçuk, bana telefon etti. Eleştirilerimi hiç alttan almadan yüzüne söylediğimde, cemaat ve tarikatlarla işbirliğini “Biz her kesimi kucaklamalıyız” diye savundu.

Kucaklamaktan ne anladığını, bugün anlamış bulunuyorum.

En güçlü ortaklık, suç!

Sanırım siz değerli okurlarım da Adnan Oktar fuhuş ve cürüm çetesine operasyon yapan eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın niçin merkeze çekildiğini ve Mali Şube Müdürü Furkan Sezer’in Kilis’e sürüldüğünü anlamışsınızdır.

Tabii sözünü ettiğim dürüst ve yetkin Emniyetçilerin Adnancılara yönelik operasyonu neden Ankara’dan habersiz yaptıklarını da...

Cinayeti herkes gördü ve ahlakın, erdemin, masumiyetin öldürüleceğini hepsi biliyordu!

Y.N.

Bu yazıda yer alan fotoğrafların dışında 70’ten fazla görsel belge, değerli eğitimci ve yazar Atalay Girgin’e gönderilmiş ve Adnan Oktar suç örgütünü iyi bildiğim gerekçesiyle şahsıma iletilmiştir. Sayın Girgin’e güveninden ötürü teşekkürü borç bilirim.

* Adnan’ın Tek Taşı, 32.sayfa/Kırmızı Kedi Yayınevi, 2018

** Mahkeme kayıtları