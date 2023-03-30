Kara petrolden de kara bir ticaret!

30 Mart 2023 Perşembe

Hafta başında uluslararası haber ajansı Reuters’ın şu haberi gündeme oturdu:

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Kuzey Irak’tan kaçak petrol ticareti yaptığı gerekçesiyle Türkiye’yi Irak merkezi yönetimine 1.4 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm etti!

Cezalandırılan kim? Türkiye...

Şikâyet eden kim? Irak...

Konu ne? Kaçak petrol ticareti...

Türkiye kiminle bu işi yapmış? Kuzey Irak yönetimiyle...

Orada kimler var? Barzani yönetimi ve terör örgütleri…

Ne zamandan beri? Açılan davaya göre 2014-2018 arasında...

Sonra durmuş mu? Hayır. 2018 sonrasındaki kaçak ticarete ilişkin dava devam ediyor...

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Haberin buraya kadar olan bölümünden sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu düşünen bir kişi şöyle düşünür:

Türkiye bu karara kesinlikle itiraz etmiştir. Böyle bir iş yapılmış olsa bile devlet hemen devreye girmiş ve gereğini yapmıştır!

Haberin devamı şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı karara itiraz etmedi ve uyacakları, gereğini yapacaklarını bildirdi!

Irak’ın kuzeyinden yapılan petrol ticareti yıllardır gündemde. Ticaretin büyük ölçüde merkezi hükümetin kontrolü dışında yapıldığı da yazılıp çiziliyor. Ortalığa dökülen sızıntılarda da buna ilişkin pek çok haber vardı. Tahkim Mahkemesi böyle bir karar vererek, Türkiye’deki yönetim de bu karara uyarak iddiaların doğru olduğunu ortaya koymuş oluyor.

Petrol ticaretini yapan Powertrans firması 2011 yılının mart ayında kuruldu. Aynı yılın temmuz ayında Erdoğan’ın başbakanlığındaki Bakanlar Kurulu kararı ile Irak’tan petrol ticaretinde tek yetkili kılındı. Tekel yapıldı. Şirketin yetkili makamları ise tanıdık: damat Berat Albayrak, enişte Ziya İlgen ve Pınarhisar koğuş arkadaşı Hasan Yeşildağ.

Kerkük-Ceyhan boru hattından günde 350 bin varil petrol taşınıyordu. İddia o ki gerçek miktar saklanıyordu. Petrolün önemli bir bölümü tankerlerle Malta açıklarından itibaren uluslararası piyasaya satılıyordu.

Yukarıda sözünü ettiğimiz kişilerin yetkili olduğu şirket üzerinden yasal olmayan yolla milyar dolarlar kazanıldı. Şimdi bunun cezasını biz ödeyeceğiz!

1.4 milyar dolarlık cezanın faizleriyle 3.5 milyar dolara çıkacağı hesaplanıyor.

Başkent kulislerinde dolaşan iddia o ki iktidar bu parayı bir şekilde Kuzey Irak yönetimine iletecek. Onlar da “Bu yasak ticarette Türkiye’nin sorumluluğu yok. Biz yaptık. Alın parasını” diyecek.

Tahkim Mahkemesi’ne konu olan işleri yapan bunu da yapar!

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2004 yılında, Irak’ın ABD tarafından işgalinin birinci yılı dolmadan “Irak Bataklığında Türk-Amerikan İlişkileri” adlı bir kitap kaleme almıştım.

Bağdat’a giren ABD askerlerinin ilk kuşattığı ve kontrol altına aldığı yer petrol bakanlığı olmuştu. Daha birinci yılında ABD’nin Irak’a demokrasi değil, dış kontrole açık bir dağınık yönetim hedeflediğini yazmıştık.

İşgalin tam 20. yılındayız. Tablo ortada. Bağdat yönetimi Erbil yönetimini Türkiye ile birlikte tahkime veriyor!

Başrol, petrol! Aslında kara ticaretten ABD de yararlanıyor. Hatta yönetiyor. Görünen o ki “kirli” kısmını başkasına yaptırıyor.

Kara petrolden de kara bir ticaret!

Türkiye böyle bir devlet mi olacaktı?