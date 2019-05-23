1

AKP’li Bülent Arınç’ın Ankara’yı “parsel parsel satmakla” suçladığı Ankara’nın AKP’li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “parsel parsel” israfları ortaya çıkmaya devam ediyor. Melih Gökçek’in istifa etmeden sadece üç ay önce bir şirketten, parklara salıncak yapmak için 81 milyon liralık “dekoratif kentsel donatı elemanı” satın aldığı, ancak bunların sadece yarısının kullanılıp, yarısının açık havada, yağmur altında çürümeye terk edildiği ortaya çıktı.