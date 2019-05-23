81 milyonluk ‘donatı alımı’ yapıldı, yarısı açık havada çürümeye terk edildi 23 Mayıs 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr
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AKP’li Bülent Arınç’ın Ankara’yı “parsel parsel satmakla” suçladığı Ankara’nın AKP’li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “parsel parsel” israfları ortaya çıkmaya devam ediyor. Melih Gökçek’in istifa etmeden sadece üç ay önce bir şirketten, parklara salıncak yapmak için 81 milyon liralık “dekoratif kentsel donatı elemanı” satın aldığı, ancak bunların sadece yarısının kullanılıp, yarısının açık havada, yağmur altında çürümeye terk edildiği ortaya çıktı.
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Gökçek, döneminde “dekoratif kentsel donatı elemanları” için açılan ihaleyi Ankara'daki Park Kent Mobilyaları firması 5 Temmuz 2017'de kazandı.