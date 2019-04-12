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Adana'da radyoaktif madde operasyonu: Gramı 4 milyon dolar 12 Nisan 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Adana'da düzenlenen operasyonda "kaliforniyum" (radyoaktif element) olduğu öne sürülen maddeyi satmaya çalıştığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
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Konuya ilişkin Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna da bilgi verildiği, gerekli görülmesi halinde kurum görevlilerinin de madde üzerinde inceleme yapacağı öğrenildi.