Adana'da radyoaktif madde operasyonu: Gramı 4 milyon dolar
Adana'da radyoaktif madde operasyonu: Gramı 4 milyon dolar
12 Nisan 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
1
Adana'da düzenlenen operasyonda "kaliforniyum" (radyoaktif element) olduğu öne sürülen maddeyi satmaya çalıştığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
2
Konuya ilişkin Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna da bilgi verildiği, gerekli görülmesi halinde kurum görevlilerinin de madde üzerinde inceleme yapacağı öğrenildi.
/Archive/2019/4/12/1342806_resource/20190412_2_35955560_43506087_Web.jpg
3
Adını, ilk sentezlendiği Kaliforniya Üniversitesinden alan element, ağırlıklı olarak nükleer reaktörlerde, bunun dışında petrol kuyularında, nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırmalarında kullanılıyor.
/Archive/2019/4/12/1342806_resource/20190412_2_35955560_43506069_Web.jpg
4
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Suriye uyruklu kişinin, internet üzerinden "kaliforniyum" satmak istediği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
/Archive/2019/4/12/1342806_resource/20190412_2_35955560_43506070_Web.jpg
5
Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki düğün salonunda çalıştığı tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
/Archive/2019/4/12/1342806_resource/20190412_2_35955560_43506074_Web.jpg
6
Şüphelinin iş yerindeki montunun cebinde "kaliforniyum" olduğu iddia edilen kan tüpüne doldurulmuş madde ele geçirildi.
/Archive/2019/4/12/1342806_resource/20190412_2_35955560_43506077_Web.jpg
7
Maddenin bulunduğu düğün salonunda AFAD ekiplerince ölçüm yapıldı.
/Archive/2019/4/12/1342806_resource/20190412_2_35955560_43506078_Web.jpg
8
Ele geçirilen madde ile numuneler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
/Archive/2019/4/12/1342806_resource/20190412_2_35955560_43506068_Web_2.jpg