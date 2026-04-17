İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Hürmüz Boğazı açıldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dünya enerji trafiği açısından kritik bir işlevi olan Hürmüz Boğazı için aldıkları kararı duyurdu.

Arakçi, boğazı ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilere açma kararı aldıklarını ilan etti.

Arakçi'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir."

TRUMP'TAN 'TEŞEKKÜR' MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kararından hemen sonra bir teşekkür mesajı paylaştı. Trump, "İran az önce Boğaz'ın tamamen açık ve geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkür ederiz!" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlayan saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı, Tahran yönetimi tarafından yaklaşık bir buçuk aydır fiilen kapatılmış durumdaydı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Ateşkes, Türkiye saatiyle (TSİ) 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.