17.04.2026 15:53:00
Dış Haberler Servisi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Hürmüz Boğazı açıldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin ateşkes süreci boyunca açık olacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dünya enerji trafiği açısından kritik bir işlevi olan Hürmüz Boğazı için aldıkları kararı duyurdu. 

Arakçi, boğazı ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilere açma kararı aldıklarını ilan etti. 

Arakçi'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklama şöyle: 

"Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir."

TRUMP'TAN 'TEŞEKKÜR' MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kararından hemen sonra bir teşekkür mesajı paylaştı. Trump, "İran az önce Boğaz'ın tamamen açık ve geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkür ederiz!" ifadelerini kullandı. 

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlayan saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı, Tahran yönetimi tarafından yaklaşık bir buçuk aydır fiilen kapatılmış durumdaydı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Ateşkes, Türkiye saatiyle (TSİ) 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

İlgili Haberler

ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları nasıl temizleyebilir? ABD, Hürmüz Boğazı’nda mayın temizleme operasyonu başlattı. Ancak uzmanlar, gelişmiş teknolojilere rağmen sürecin yavaş ilerleyebileceği ve ekiplerin saldırı riski altında olabileceği uyarısında bulunuyor.
ABD Donanması’ndan yeni talimat: Hürmüz Boğazı’nda abluka genişliyor ABD Donanması, İran çevresindeki sularda yaptırım altındaki ya da “kaçak yük” taşıdığı düşünülen gemilere konumdan bağımsız müdahale edileceğini duyurdu.
İran, Hürmüz Boğazı’nda ücret talep ediyor: Uluslararası hukuk ne diyor? İran’ın, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden “güvenli geçiş” karşılığında ücret talep etmeye başladığı iddiası, uluslararası hukuk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Tahran yönetiminin bu adımı, özellikle ABD ve müttefikleri tarafından yakından izleniyor.