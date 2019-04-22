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İstanbul'da 'Ardahan günleri' 22 Nisan 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr

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Fotoğraflar: Ceylan Yıldız

İstanbullulara Ardahan'ın yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla Ardahan Dernekler Federasyonu (ARDAFED) tarafından 3. Ardahan Günleri düzenlendi.
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19 Nisan- 24 Nisan arası sürecek olan 3. Ardahan Günleri bu kez Bakırköy Botanikpark'ta...