İstanbul'da 'Ardahan günleri'
İstanbul'da 'Ardahan günleri'
22 Nisan 2019, Pazartesi
cumhuriyet.com.tr
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Fotoğraflar: Ceylan Yıldız
İstanbullulara Ardahan'ın yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla Ardahan Dernekler Federasyonu (ARDAFED) tarafından 3. Ardahan Günleri düzenlendi.
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19 Nisan- 24 Nisan arası sürecek olan 3. Ardahan Günleri bu kez Bakırköy Botanikpark'ta...
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Ardahanlılar İstanbul'da hem memleket hasretini dindirmek hem de Ardahan'ı tanıtmak için bir araya geldi.
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Standlarda Ardahan'a özgü olan baldan kaşara yağdan peynire birçok çeşit bulunuyor.
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Yine Ardahan Yöresine ait kaz mantısı usta eller tarafından yapılarak gelen misafirlere dağıtıldı.
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Ardahan Günlerine yazarlar da katıldı.
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Ardahan Günlerine katılan O'NU ANLAMAK kitabının yazarı Tamer Karahan:"Atatürk kimdir diye sorduğumuzda cevabı verilen bir kitap oldu. Atatürk'ü anmak yerine onu anlamayı tercih ediyoruz."dedi.
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Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni aynı zamanda Yazar olan Hüseyin Koca :" Bugün Türkiye'deki eğitim sistemi üretime dayanmayan kağıt üzerinde ezbere dayalı bir sistem Köy Enstitüleri eğitim sistemine ihtiyacımız var. Daha çok üretime dayalı uygulamalı eğitim." dedi.
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Ardahan Federasyon Başkanı Fakir Yılmaz sadece Ardahanlıları değil bütün İstanbulluları beklediklerini ifade etti.
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