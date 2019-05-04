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Canlandırdığı karakterlerin hepsinin ayrı bir yeri olduğunu belirten güzel oyuncu şunları söyledi: “ İnsanın beş parmağından yalnızca birini sevme gibi bir ayrıcalığı olmuyor. Seçtiğim işlerin hepsi benim için ayrı ayrı değerli. Her biri beni büyüttü, geliştirdi, değiştirdi, bana ayrı bir çevre ve vizyon kazandırdı”

