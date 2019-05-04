Bade İşçil: Olağanüstü bir hayatımız yok 4 Mayıs 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr
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Ezel dizisi ile yıldızı parlayan, Ufak Tefek Cinayetlerde canlandırdığı karakter ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Bade İşcil kendisi ile ilgili merak edilenleri MAG okurları için anlattı.
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Canlandırdığı karakterlerin hepsinin ayrı bir yeri olduğunu belirten güzel oyuncu şunları söyledi: “ İnsanın beş parmağından yalnızca birini sevme gibi bir ayrıcalığı olmuyor. Seçtiğim işlerin hepsi benim için ayrı ayrı değerli. Her biri beni büyüttü, geliştirdi, değiştirdi, bana ayrı bir çevre ve vizyon kazandırdı”