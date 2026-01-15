Son dakika... Voleybolcu Derya Çayırgan İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

İBB soruşturması kapsamında, eski voleybolcu Derya Çayırgan gözaltına alındı.



Savcılıkta ifade veren Derya Çayırgan, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



SAVCILIK İFADESİNDE İSMİ GEÇİYORDU



Derya Çayırgan’ın ismi, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu olan Rabia Karaca’nın savcılık ifadesinde yer alıyordu.

VOLEYBOL KARİYERİNİ NOKTALAMIŞTI

38 yaşındaki Derya Çayırgan, 8 Aralık 2025'te yaptığı açıklamada voleybol kariyerini noktaladığını açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"8 yaşında başladığım voleybol yolculuğumu, 38 yaşında büyük bir teşekkür, büyük bir gurur ve büyük bir veda ile sonlandırıyorum. Tam 30 yıl… Sayısız başarı, şampiyonluk, özel ödül, unutulmaz an ve hayatımın en değerli yolculuğu." Bu uzun hikâyede; Yeşilyurt, Fenerbahçe, Çanakkale Belediyesi, Karşıyaka, Halkbank, Sigorta Shop, Çukurova, PTT ve Galatasaray formalarını gururla giydim.Milli formayı giyip ülkemi temsil etmek ise hayatımın en onurlu anlarından biri oldu. İstanbul Üniversitesi Antrenörlük mezunu olarak eğitimimi tamamlarken; Bahçeşehir Üniversitesi ile üç yıl üst üste kazandığımız Avrupa şampiyonlukları ve o seride aldığım MVP ödülü, kariyerimin en özel köşesinde duruyor. Galatasaray camiasına ve büyük Galatasaray taraftarına ayrı bir teşekkür…O formayı taşımak, o sevgiye dokunmak benim için tarifsizdi. Bu yolculuk boyunca bana güç veren, destek olan; takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüplerime ve benimle aynı heyecanı paylaşan aileme herkese teşekkür ederim.Sizinle var olmak ayrı bir gururdu. Bir süre dinlendikten sonra, kız çocuklarına dokunmak, onları spora ve voleybola teşvik etmek için yeniden sahaya bu kez başka bir rolde dönüyor olacağım. Ben oyundan çekiliyorum ama ruhum, enerjim ve sevgim sporun içinde yaşamaya devam edecek."