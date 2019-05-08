'Yemek yok bebeğim sana...'
'Yemek yok bebeğim sana...'
8 Mayıs 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
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Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sürekli gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın son paylaşımında sevgilisiyle yaşadığı diyalog sosyal medyayı salladı
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Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı.
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Ayrılıktan sonra Ilıcalı'nın adı Itır Esen ile anılırken, Subaşı ise Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Çiftin, Instagram'daki son diyaloğu da gündem oldu.
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Şeyma Subaşı, pizza emojili bu fotoğrafı, 'Beni satın al ve bana güzel olduğumu söyle' notuyla yayınladı.
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Subaşı'nın paylaşımına sevgilisi Guido Senia'dan yorum gecikmedi.
Senia, 'Tatlım benim için biraz pizza bırak...' yanıtını verdi. Subaşı da, 'Yemek yok bebeğim sana yenisini alırım' dedi.
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osyetik güzel yayınladığı bu kareyi, “Çıkacak kitabımın ilk sayfalarını okuyorum da… Melisa’nın yanında ağlamamak için kendimi zor tuttum desem…” notuyla yayınlamıştı.