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'Yemek yok bebeğim sana...' 8 Mayıs 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sürekli gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın son paylaşımında sevgilisiyle yaşadığı diyalog sosyal medyayı salladı
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Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı.