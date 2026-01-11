Bebek Otel'e 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' operasyonu: 'Ünlü isimler operasyondan 45 dakika önce otelden ayrıldı'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere dönük olarak yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında, ilgili suçlara konu adreslerden biri olan Bebek Otel, 28 Aralık 2025 tarihinde mühürlenmişti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak, savcılıktaki ifadesinde, mühürlenen otelin faaliyetine nasıl devam ettiğini bilmediğini belirterek "Muzaffer Yıldırım otelin sahibidir. Bu konuyu o daha iyi anlatır" dedi.

Altunbulak ifadesinde, emniyet güçlerinin baskın yaptığı saatten yaklaşık 30–45 dakika önce otelde bulunan ünlü iş insanları, sanatçılar ve spor camiasından isimlerin oradan ayrıldığı öne sürüldü.

Aramadan 45 dakika önce nasıl ayrıldıklarını kendisinin de bilmediğini söyleyen Altunbulak, otele uyuşturucunun nasıl girdiğini ve kimlerce kullanıldığını da bilmediğini savundu.

'FARKLI İSİMLERLE KAYIT YAPILDI' İDDİASI

İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre, otelde kayıt alınmadan oda açtırıldığı, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle oteldeki odalara kaydettirildiği tespit edildi. Odalarda kalan müşterilerin de gruplar halinde üst katlardaki VIP bölümlere çıktıkları ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi. Ayrıca otele giriş yapan müşterilerin üstünün aranmadığı herhangi bir x-ray cihazının da olmadığı, herhangi bir aramadan geçmeyen müşterilerin yanlarında getirdikleri uyuşturucuları kolaylıkla burada kullandıkları tespit edildi.

OTEL MÜDÜRÜ VE SAHİBİ TUTUKLANMIŞTI

'Fuhuş' ve 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Bebek Otel'e geçtiğimiz gün de jandarma tarafından ikinci kez baskın yapılmıştı. Soruşturma kapsamında savcılık, şüpheliler Arif Altunbulak (Bebek Otel müdürü), Muzaffer Yıldırım (Bebek Otel sahibi), Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit'i tutuklanmaları, şüpheliler Binnur Buse Alper, Sedef Selen Atmaca ve Gözde Anuk'u ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, tutuklama talep edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, diğer 3 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan, haklarında daha önce "yurt dışı çıkış yasağı" tedbiri bulunan şüpheliler Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.