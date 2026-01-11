Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bebek Otel'e 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' operasyonu: 'Ünlü isimler operasyondan 45 dakika önce otelden ayrıldı'

Bebek Otel'e 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' operasyonu: 'Ünlü isimler operasyondan 45 dakika önce otelden ayrıldı'

11.01.2026 17:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bebek Otel'e 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' operasyonu: 'Ünlü isimler operasyondan 45 dakika önce otelden ayrıldı'

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in işletme müdürü, ifadesinde "operasyondan yaklaşık 45 dakika önce sanat, iş ve spor camiasından isimlerin otelden ayrıldığını" söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere dönük olarak yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında, ilgili suçlara konu adreslerden biri olan Bebek Otel, 28 Aralık 2025 tarihinde mühürlenmişti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak, savcılıktaki ifadesinde, mühürlenen otelin faaliyetine nasıl devam ettiğini bilmediğini belirterek "Muzaffer Yıldırım otelin sahibidir. Bu konuyu o daha iyi anlatır" dedi.

Altunbulak ifadesinde, emniyet güçlerinin baskın yaptığı saatten yaklaşık 30–45 dakika önce otelde bulunan ünlü iş insanları, sanatçılar ve spor camiasından isimlerin oradan ayrıldığı öne sürüldü.

Aramadan 45 dakika önce nasıl ayrıldıklarını kendisinin de bilmediğini söyleyen Altunbulak, otele uyuşturucunun nasıl girdiğini ve kimlerce kullanıldığını da bilmediğini savundu.

'FARKLI İSİMLERLE KAYIT YAPILDI' İDDİASI

İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre, otelde kayıt alınmadan oda açtırıldığı, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle oteldeki odalara kaydettirildiği tespit edildi. Odalarda kalan müşterilerin de gruplar halinde üst katlardaki VIP bölümlere çıktıkları ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi. Ayrıca otele giriş yapan müşterilerin üstünün aranmadığı herhangi bir x-ray cihazının da olmadığı, herhangi bir aramadan geçmeyen müşterilerin yanlarında getirdikleri uyuşturucuları kolaylıkla burada kullandıkları tespit edildi.

OTEL MÜDÜRÜ VE SAHİBİ TUTUKLANMIŞTI

'Fuhuş' ve 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Bebek Otel'e geçtiğimiz gün de jandarma tarafından ikinci kez baskın yapılmıştı.  Soruşturma kapsamında savcılık, şüpheliler Arif Altunbulak (Bebek Otel müdürü), Muzaffer Yıldırım (Bebek Otel sahibi), Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit'i tutuklanmaları, şüpheliler Binnur Buse Alper, Sedef Selen Atmaca ve Gözde Anuk'u ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, tutuklama talep edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, diğer 3 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan, haklarında daha önce "yurt dışı çıkış yasağı" tedbiri bulunan şüpheliler Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #Ali Koç #Yıldırım Demirören

İlgili Haberler

Son dakika... 200’e yakın Jandarma personeli Bebek Otel’e baskın düzenledi!
Son dakika... 200’e yakın Jandarma personeli Bebek Otel’e baskın düzenledi! Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan yapımcı Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu Bebek Otel’e, yaklaşık 200 jandarma personelinin katılımıyla baskın düzenlendi. Otelde arama çalışmaları sürüyor.
Jandarma baskın yapmıştı: Bebek Otel'de 'gizli oda' bulundu
Jandarma baskın yapmıştı: Bebek Otel'de 'gizli oda' bulundu Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına ilişkin 7. dalga operasyondan çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Bebek Otel'de 200 jandarma personelinin katılımıyla ikinci bir arama gerçekleştirildi. Oteldeki 'gizli oda' yapılan arama sonucu gün yüzüne çıkarıldı.
Bebek Otel ve Klein Phönix'e jandarma ile gece yarısı baskını: Ünlü oyuncu Can Yaman ve Survivor'dan dönen Selen Görgüzel dahil 7 gözaltı!
Bebek Otel ve Klein Phönix'e jandarma ile gece yarısı baskını: Ünlü oyuncu Can Yaman ve Survivor'dan dönen Selen Görgüzel dahil 7 gözaltı! Ünlülere yönelik soruşturmada uyuşturucu ve fuhuş iddialarıyla gündeme gelen, sahibi ve işletme müdürünün de tutuklandığı İstanbul'daki Bebek Otel ve Maslak'taki Klein Phönix adlı mekana jandarma baskın yaptı. Operasyonda Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 7 isim gözaltına alındı. Operasyonlara dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi.